Portale SIISL: aperto a tutti i cittadini dal 18 dicembre. Come registrarsi e trovare impiego

Dal 182024italiani e stranieri, che sono alla ricerca di un nuovo lavoro, possonoe accedere al, la piattaforma online, nata per il reinserimento lavorativo di disoccupati, beneficiari di sussidi, e dadie le cittadine in cerca di.A mettere nero su bianco la cosa è il decreto ministeriale 174/2024 (attuativo del decreto Coesione), che all’articolo 8 spiega i termini dell’iscrizione alsu base volontaria. Ecco in dettagliofunziona il, le modalità di iscrizione, e le principali funzionalità di caricamento cv e ricerca di lavoro/formazione. Indice Cos’è ilChi puòalfunziona la piattaformaiscriversi suRegistrazione, passo per passo Ricerca lavoro: funzioni avanzate Utilizzo piattaforma da parte delle aziende Formazione Professionale sulCos’è ilIl(Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) è un’iniziativa del Ministero del Lavoro, progettata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, oltre a offrire servizi di formazione e inclusione sociale.