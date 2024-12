Fanpage.it - Pomodoro cinese venduto come italiano: quali sono i marchi coinvolti nell’inchiesta della BBC

La Bbc ha effettuato dei test di laboratorio su 64venduti soprattutto in Regno Unito e Germania: 17 sembravano contenere quasi esclusivamente pomodori cinesi. Molti di essicommercializzati in cateneTesco, Penny e Lidl. Coinvolta l'azienda toscana Petti, già in passato oggetto di indagini per frode e contraffazione.