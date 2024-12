Fanpage.it - Pierina Paganelli, tra 7 giorni l’incidente probatorio sul video della farmacia con Dassilva e il vicino

Leggi su Fanpage.it

Si svolgerà con molta probabilità tra il 10 e l'11 dicembre l'incidentesu quella che è stata considerata la prova regina per l'iscrizione di Louisnel registro degli indagati per l'omicidio di, e cioè sulregistrato dalladi via del Ciclamino la sera del delitto. Barzan, che assiste Loris e Manuela Bianchi: "Rimaniamo fiduciosi nell'esperimento".