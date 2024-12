Quotidiano.net - Pichetto, 'il Paese è maturo per un ritorno al nucleare'

"Se la politica, l'imprenditorialità, la ricerca si confrontano per lavorare in uno scenario di impegno comune, questo significa che il nostroanche culturalmente per tornare alla produzione di energia". Così il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilbertointervenendo in video all'assemblea dell'Ain. "Il gruppo presieduto dal professor Giovanni Guzzetta presenterà entro fine anno una bozza di legge delega per definire un percorso normativo e un nuovo schema di governance del sistema. Sarà necessaria una Authority, sarà L'Isin che però sarà rafforzato", ha detto