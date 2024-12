Thesocialpost.it - Pescara, 15enne travolta sulle strisce pedonali: è in rianimazione

Oggi, a, una ragazza di 15 anni è stata vittima di un incidente mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto in via Falcone e Borsellino, quando la giovane stava cercando di raggiungere il padre, che l’aspettava dopo la scuola, al Liceo Maior. Improvvisamente, un Suv l’ha falciata, travolgendola mentre attraversava la strada.Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente, l’hanno stabilizzata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale. Attualmente, la ragazza è ricoverata in, con prognosi riservata. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e rabbia nella comunità, con le autorità che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.L'articolo: è inproviene da The Social Post.