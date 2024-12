Quotidiano.net - Per la Tav è stato completato un quarto dell'opera

Ad oggi per la Tav Torino-Lione sono stati completati circa 39 chilometri di gallerie, pari uncomplessiva, con 15 chilometri realizzati nel tunnel di base. Il punto sull'avanzamento dei lavori èfatto oggi a Lione, in Francia, alla 67/a riunionea commissione intergovernativa (Cig) per la linea ferroviaria Torino-Lione, alla presenza'assessorea Regione Piemonte alle infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, del presidente del Consiglio regionale'Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, del capo delegazione italianoa Cig, Paolo Foietta,a presidente francesea Cig, Josiane Beaud, e del presidente di Telt, Daniel Bursaux. Nel corsoa riunione èricordato il finanziamento europeo di cui Telt aveva dato notizia nel luglio scorso: 700 milioni di euro che permetteranno di coprire le attività del progetto fino a metà 2026.