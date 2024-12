Paura a Roma, allarme bomba in Tribunale e Cassazione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 novembre 2024-Una segnalazione anonima al numero di emergenza 112 ha informato le autorità della presenza di unain due luoghi simbolo della Capitale, ildie la Corte di. Al momento sono in corso gli accertamenti a parte dei carabinieri e della polizia. (Fonte: Adnkronos)ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.