Dailymilan.it - Pagelle Milan-Sassuolo, Fonseca mantiere la promessa ma è tutto troppo facile, Tomori a parte…

Leggi su Dailymilan.it

per la squadra diche vince 6-1 contro Grosso che ringrazia.SPORTIELLO 6Risponde presente alla chiamata di(46’ Torriani 5: la tensione della prima volta lo fa sbagliare: goal sul suo palo)CALABRIA 7Riprende possesso della fascia da capitano, della fascia destra e la gioia di buttarla dentro, sotto la Sud. Grande Davide!5Novanta minuti facili ma non facilissimi.PAVLOVIC 7Veloce, attento, chiudein spaccataTERRACCIANO 6,5Spinge più di Theo HernandezFOFANA 6Gioca al risparmio. Se lo può permettere per un tempo(46? Musah 6: ovunque lo metti gioca. E gioca bene)lascia in panchina Camarda e Morata View this post on InstagramA post shared by daily