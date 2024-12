Unlimitednews.it - PA, arriva la web app che ne valuta la performance

ROMA (ITALPRESS) – Una bussola sulla capacità amministrativa degli Enti. Questa è la forza dell’innovativa applicazione promossa dal Progetto ITALIAE, operativa e accessibile a regioni, comuni, cittadini, istituzioni europee e imprese.La web app “Amministrazione Trasparente per il Cittadino” contiene circa 2 milioni di dati, analizzati su 8.355 enti tra comuni, regioni e unioni di comuni, secondo 25 indicatori suddivisi in quattro aree: Bilancio, Personale, Servizi Erogati e Patrimonio Immobiliare. I dati disponibili si alimenteranno dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e da altre banche dati pubbliche come quella del MEF.L’applicazione offre un supporto alle pubbliche amministrazioni, facilitando la raccolta e la pubblicazione dei dati come previsto dal d.lgs. 33/2013.