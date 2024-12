Inter-news.it - Orsato miglior arbitro della Serie A: quinto successo per lui!

Daniele ha vinto il premio di A 2023-2024. Si tratta del trionfo in carriera per il fischietto di Schio. IL RICONOSCIMENTO – Daniele si conferma A, per la quinta volta nella sua carriera. Il fischietto italiano, che ad agosto ha rassegnato le sue dimissioni da, ha vinto il premio al mondo dall'IFFHS nel 2020. Per lui ben 289 arbitraggi nel massimo campionato italiano, un dato che lo rende il secondo più presente in A dopo Concetto Lo Bello, fermo a 328. La premiazione da lui ricevuta al Gran Galà del Calcio del 2024 testimonia una realtà consolidata nel corso degli anni.