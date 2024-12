Unlimitednews.it - Orlando “Lavoriamo per un’alternativa in Europa contro i sovranismi”

PALERMO (ITALPRESS) – “perin un’che rischia di essere preda dei, indifferente al tema della pace, ostile alla giustizia ambientale e sociale: questo filo che lega Bruxelles, Roma e Palermo può dare un’indicazione chiara sul futuro”. Così il parlamentare europeo di Alleanza Verdi Sinistra, Leoluca, a margine di un incon i giornalisti all’Hotel Wagner a Palermo, presenti il portavoce diVerde, Angelo Bonelli, ed il leader di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “In questa città – sottolinea l’ex sindaco di Palermo – manca una visione e soprattutto manca un’amministrazione libera dai condizionamenti degli apparati di partito: il sindaco sembra essere preso solo dalle beghe degli alleati per i posti di potere”.si sofferma poi sul tema della siccità: “Gli agricoltori siciliani soffrono per la mancata possibilità di utilizzare l’acqua, in una regione piena di dighe che però non sono state collaudate e di laghetti collinari che sono stati abbandonati all’incuria”.