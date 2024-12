Quicomo.it - Operazione Bittersweet, arrestati 3 uomini per pedopornografia online: fine dell'incubo per la giovane vittima

Leggi su Quicomo.it

Materiale pedopornografico, foto e video con minorenni e anche bambini in tenerissima età coinvolti in atti sessuali con coetanei e con adulti. L'indaginea polizia di stato a Milano e in Lombardia ha portato all'arresto di 3colti in flagranza del reato di detenzione di materiale.