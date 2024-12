Quotidiano.net - Onu, quasi 50.000 sfollati in Siria negli ultimi giorni

Sono50.000 le persone sfollate in. E' l'allerta lanciata dall'Onu. "Al 30 novembre, più di 48.500 persone erano sfollate, in forte aumento rispetto alle 14.000" registrate il 28 novembre, ha reso noto il sottosegretario per gli affari umanitari Tom Fletcher su X.