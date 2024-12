Lidentita.it - Ogni giorno spariscono 20 ettari di suolo, danni per 400 milioni

Leggi su Lidentita.it

In Italia consumiamoal ritmo di 2024 ore, un costo non solo per l’ambiente ma per l’economia: 400di euro all’anno. Nel 2023 – lo rileva il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, la riduzione dell’”effetto spugna”, ossia la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua e .20diper 400L'Identità.