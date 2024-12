Quicomo.it - Nuovo sciopero dei trasporti all'orizzonte, a rischio treni e bus

Leggi su Quicomo.it

Dopo l'agitazione dello scorso 29 novembre - in realtà poi ridotta a 4 ore dal ministero -, unè già all'. Venerdì 13 dicembre, riporta MilanoToday, è infatti la data scelta da Usb, unione sindacale di base, per logenerale dei lavoratori di tutte le categorie.