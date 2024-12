Iltempo.it - “Non lo farò mai”. Lo zio di Giulia Cecchettin non si nasconde su Turetta

«Non sono per il perdono, non perdonerò mai chi ha ucciso mia nipote e non perdonerò mai chi fa del male alle donne». Sono queste le parole di Andrea Camerotto, lo zio materno di, nelle ore che precedono la lettura della sentenza della Corte d'Assise di Venezia, chiamata a giudicare Filippo, reo confesso del femminicidio. «Ha detto che non se la sente di chiedere scusa nell'interrogatorio in aula, ma bisogna anche provarci a farlo - prosegue il fratello della mamma di, morta nel 2022 -. Ha ucciso con crudeltà, nel tragitto verso Fossò aveva modo di tornare indietro, non l'ha fatto ed è stato veramente crudele. Comunque Filippo per me non esiste, non ho niente da dirgli. Come ha detto mio cognato Gino, prima dell'omicidio dinon eravamo coscienti della violenza sulle donne, si ‘assaporava' la disgrazia e si girava la pagina del giornale.