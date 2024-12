Sbircialanotizia.it - Neuromed, Sin e Aie insieme per nuovo approccio umanistico di cura epilessia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Al workshop 'Crisi e (ri)soluzioni' la firma di un protocollo per mettere al centro la persona Concentrare l'attenzione sulla persona e non solo sulla malattia. E' la proposta nella gestione dell'che è stata fatta oggi al Parco tecnologico dell'IrccsPozzilli (Isernia), nel corso dell'incontro con la stampa per l'apertura del workshop 'Crisi e .