Quotidiano.net - Netanyahu, 'questo è cessate il fuoco, non fine della guerra'

Leggi su Quotidiano.net

"Attualmente siamo in unil, sottolineo, unil, non è la". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin, in seduta speciale con il governo nella città del nord di Nahariya, al concon il Libano.