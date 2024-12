Quotidiano.net - Nato, Rutte avverte gli alleati: "Russia e Cina ci vogliono destabilizzare con i sabotaggi"

Il Segretario dellain conferenza stampa prima della due giorni con i ministri degli Esteri dell'Alleanza ha insistito perché l'Occidente non lasci l'Africa in mano a Mosca e Pechino. Ha sottolineato che davanti a tante sfide il 2% del Pil non basterà nel lungo periodo. Poi una novità: un ufficio di collocamento ad Amman, in Giordania