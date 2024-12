Vicenzatoday.it - Natale sicuro, controlli extra su 24 linee treni

Leggi su Vicenzatoday.it

Oltre 250 donne e uomini di Fs Security, sono pronti a monitorare ben 24dial giorno dal Nord al Sud. È quanto stabilito dal vicepremier e ministro Matteo Salvini per l'operazione. Lo segnala il Mit in una nota spiegando che i servizi sono attivi dal 25 novembre per un.