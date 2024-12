Lanazione.it - Municipale ancora in azione contro l’occupazione abusiva di suolo pubblico

Firenze, 3 dicembre 2024 - Continuano illi a tappeto della poliziale occupazioni abusive di. Dopo via Faenza, piazza Santo Spirito, via Martelli-piazza Duomo e Borgo La Croce, nei giorni scorsi la Poliziaè tornata in zona Duomo per un ulteriorello sull’occupdelma anche del rispetto del regolamento che vieta l’utilizzo dei muri per esporre la merce, le pubblicità abusive e tutto quello che vail decoro della città. Nove le attività sottoposte a verifica e in cinque gli agenti hanno rilevato irregolarità. In quattro casi si tratta di occupazioni dieccedenti, ovvero tavolini e sedie che si sono “allagati” rispetto a quanto previsto dall’autorizz. Una delle occupazioni, invece, era del tutto: l’attività aveva infatti una concessione limitata al periodo estivo con termine previsto a settembre.