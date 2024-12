Lanazione.it - Montecatini, Amedeo Minghi in concerto al Teatro Verdi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 dicembre 2024 – Dopo otto anni di silenzio,torna con un nuovo album studio, Anima Sbiadita e con un tour teatrale, prodotto da The Boss di Carlo Ritirossi. In Toscana l’appuntamento è il 12 dicembre aal. Consul palco un sestetto d'archi e una band composta da Luca Perroni al pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Alessandro Mazza al basso, Stefano Marazzi alla batteria, e dalle voci di Rosy Messina e Giordano Spadafora. Un’assenza discografica e compositiva durata 8 anni (l’ultimo album La bussola e il cuore è del 2016), ora finalmente il ritorno per il pubblico e i tantissimi fan, annunciato qualche mese fa con l’uscita di due singoli (inclusi nel nuovo lavoro). Prodotto da La Sanbiagio Produzioni, su etichetta Nar e distribuzione Warner Music Italy, Anima sbiadita sarà disponibile dall’8 novembre nei migliori negozi e piattaforme digitali, in formato CD e Vinile (quest’ultimo in due versioni, di cui una più prestigiosa a tiratura limitata numerata e autografata su supporto trasparente).