Bolognatoday.it - Monitor per persone sorde sui bus Tper: il test parte sul 21

Leggi su Bolognatoday.it

In occasione di Handimatica 2024, la fiera dedicata alle tecnologie digitali per una società inclusiva, è stato presentato un innovativo sistema di informazione: a bordo degli autobus, informazioni visive in tempo reale sulle fermate e i punti di interesse, rispondendo in particolare alle.