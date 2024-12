Temporeale.info - Minturno / Maltrattamenti in famiglia a Scauri, denunciato a piede libero un 29enne

Leggi su Temporeale.info

– Lo scorso 30 novembre, i Carabinieri della Stazione didi(LT), all’esito di attività investigativa, hannoin stato di libertà, unstraniero abitante in zona, per il reato diin. L’uomo, secondo quando emerso dalle attività di indagine svolte dai Carabinieri, avrebbe posto in essere nei confronti .L'articoloinunTemporeale Quotidiano.