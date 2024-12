Sbircialanotizia.it - Minori, Moige lancia ‘Net.Com’ per contrastare il bullismo etnico

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo studio: il 45% dei ragazzi ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze, l'8% usa foto o video per prendere in giro qualcuno, un dato in costante aumento Parte 'Net.Com' l’iniziativa promossa dal– Movimento Italiano Genitori, sostenuta dal Ministero degli Interni e co-finanziata dall’Unione Europea, perile il cyber