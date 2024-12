Agi.it - Minacce e aggressioni a Manuel Bortuzzo, l'ex fidanzata Lulù Selassié a processo per stalking

AGI - La procura di Roma ha chiesto ilper Lucrezia Haile' Selassie', sedicente principessa etiope, accusata diai danni di, il campione di nuoto paralimpico. Ad anticipare la notizia Il Messaggero. I due si erano conosciuti tra le mura del Grande Fratello vip dell'edizione 2021-2022. Una relazione nata e finita durante il reality. La donna pero' non ha accettato la conclusione di quel flirt e ha iniziato a vessarecon comportamenti sempre più aggressivi, arrivando alledi morte, tanto che il nuotatore ha deciso di denunciarla e, prima dell'estate, la 26enne è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Intanto la procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato: Salassie' ha optato per il rito abbreviato e l'udienza davanti al gup è stata fissata per il 13 marzo.