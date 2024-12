Lapresse.it - Milano, incendio in appartamento a Bresso: un morto e un ferito

Une unricoverato in codice rosso, questo il bilancio di undivampato nelle prime ore del mattino a, in provincia di, all’interno di unposto al secondo piano di un edificio.La vittima, un 60enne, viveva insieme ad altri due fratelli. Uno di questi è ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Il terzo è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sviluppate nella cucina, per cause in corso di accertamento.