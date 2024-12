Europa.today.it - Milan-Sassuolo, dove vedere la partita in tv e streaming: le formazioni

Leggi su Europa.today.it

Esordio in Coppa Italia per il. I rossoneri, reduci dal successo per 3-0 ottenuto in campionato contro l'Empoli, ospiteranno martedì 3 dicembre alle 21 a San Siro il, formazione attualmente al comando della classifica di serie B. Una competizione nella quale il Diavolo, considerate.