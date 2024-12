Vicenzatoday.it - Mercato dell’Antiquariato a Vicenza, nella splendida versione natalizia

Leggi su Vicenzatoday.it

Il centro storico disi prepara ad accogliere l’attesissima EdizionedelAntiquariato "Non ho l'età", un evento imperdibile per gli amanti, del collezionismo e del vintage. Questa speciale edizione, in programma l’8 dicembre, trasforma la città in una.