Ilgiorno.it - Melzo s’illumina per le feste. Al via con la prima della Scala in diretta dal cinema Arcadia

Leggi su Ilgiorno.it

Luci accese sul grande Natale di, e primo appuntamento in piazza l’altra sera, con il sindaco Antonio Fusé, i bambini delle scuole, i primi mercatini, allestimenti e musica. E tanta, tantissima luce. Si chiama “La città si illumina” il lungo cartellone di eventi, promosso dall’amministrazione comunale con il distretto del commercio, le consulte, la pro loco, la Fondazione Teatro Trivulzio e tante associazioni, che accompagnerà i melzesi per tutto il mese. Installazioni, spettacoli luminosi e arabeschi di luce sui monumenti rimarranno ‘accesi’ sino all’Epifania. Tornano per le vie cittadine Olaf e Grinch, i pupazzi testimonialfesta, "l’anima gioiosa e quella cinica del Natale". Impossibile riassumere le tantissime iniziative. Il 6 dicembre appuntamento con una MarciaPace promossa da Anpi, cui hanno aderito consulte, oratori e associazioni: partenza da Palazzo Trivulzio alle 20.