Meloninorme Ue rischiano di mettere in ginocchio automotive

Quotidiano.net - Meloni,norme Ue rischiano di mettere in ginocchio automotive

Leggi su Quotidiano.net

"L'Italia è capofila in Europa di un non paper sull'che chiede di rivedere quelle norme chediinl'industria europea dell'auto, e di riaffermare il principio della neutralità tecnologica. Noi siamo convinti che vadano usate e sostenute tutte le tecnologie che contribuiscono ad abbattere le emissioni, senza chiusure ideologiche e dannose per molte filiere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'Assemblea generale di Alis, l'associazione di oltre 2.300 imprese del mondo della logistica intermodale e sostenibile. "Il governo italiano - ha aggiunto - lavorerà per fare in modo che la transizione ecologica torni a camminare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale, semplicemente perché non possiamo inseguire la decarbonizzazione al prezzo della desertificazione economica: banalmente, in un deserto non c'è niente di verde".