Ilmessaggero.it - Meloni: «Mps ora è risanata, difenderò l?indotto dell?auto»

Leggi su Ilmessaggero.it

Delle scelte di una multinazionale come Stellantis, Giorgia, avrebbe preferito non parlare. Alla prima intervista dopo le dimissioni dell?ormai ex amministratore delegato Carlos Tavares,.