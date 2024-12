Sbircialanotizia.it - Mazzocchi contro Dazn: “Su Bove spento il canale, non hanno saputo raccontare”

Il giornalista Rai ha criticato l'operato della piattaforma che detiene i diritti della Serie A per quanto accaduto in Fiorentina-Inter Marcosi scaglia. Il giornalista Rai ha criticato l’operato della piattaforma che detiene i diritti della Serie A per quanto accaduto domenica scorsa in Fiorentina-Inter, con il malore diallo stadio .