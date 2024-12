Manager nei guai deve al Fisco 147 milioni di euro Sequestrati gli immobili da sogno sul lago di Como

Lanazione.it - Manager nei guai, deve al Fisco 14,7 milioni di euro. Sequestrati gli immobili da sogno sul lago di Como

Grosseto, 3 dicembre 2024 – Aveva dichiarato aluna residenza al di fuori dei confini nostrani solo per evitare di pagare in Italia le tasse sugli ingenti redditi di fonte estera, dove però viveva stabilmente: è questa la ricostruzione della Guardia di Finanza di Grosseto, che ha messo al centro di un’indagine undi note catene alberghiere, un cittadino extracomunitario. Ingenti investimentiari, partecipazioni societarie in Toscana e Lombardia, insomma: un bel giro di soldi. Secondo le Fiamme Gialle grossetane però l’uomo, che da almeno 15 anni aveva stabilito in Italia il centro dei suoi interessi, per il periodo compreso dal 2013 al 2020. Tanti gli indizi che indicavano la sua presenza stabile in Italia: le istanze quale “soggiornante di lungo periodo” nel tempo presentate alla Questura di Grosseto e costantemente rinnovate, l’iscrizione, unita a quella dei suoi stretti familiari, al Servizio Sanitario Regionale con relativa assegnazione del medico di famiglia, gli elevati consumi elettrici rilevati nel complesso residenziale in cui stabilmente dimorava, l’assunzione di collaboratori domestici impiegati a tempo pieno in casa.