Chietitoday.it - Malore durante il pellegrinaggio a Bari: morto Giuseppe Del Casale

Leggi su Chietitoday.it

Era in, dove si era recato da Vasto per il tradizionale appuntamento annuale dei fedeli in onore di San Nicola quando è stato colto da unimprovviso e non si è più ripreso. Così domenica è decedutoDel, vastese di 86 anni, conosciuto a Vasto dove era.