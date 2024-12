Ilgiorno.it - Malessere per tre occupanti di un camper, allarme monossido

Hanno accusato malesseri tipici da intossicazione dadi carbonio i tre componenti di una famiglia che, attorno alle 2 di notte tra domenica e lunedì, hanno dovuto essere soccorsi da un’ambulanza del 118 mentre si trovavano in unnel parcheggio di via Massena a Lodi. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando di Lodi per sincerarsi, mediante strumentazione idonea, della presenza o meno del gas killer nell’abitacolo del mezzo in sosta. Solo uno dei tre componenti, un 45enne, accusava capogiri e mal di testa, sintomi più marcati rispetto agli altri due. Trasferiti al Pronto soccorso del capoluogo, le condizioni del nucleo famigliare non hanno fortunatamente destato fin da subito preoccupazione. Resta da capire nel merito cosa abbia causato ildella famiglia: potrebbe anche darsi che i tre, secondo una delle ipotesi al vaglio, abbiano inalato nella giornata precedente i gas di scarico durante una gara automobilistica a cui hanno partecipato e che quindi, solo dopo alcune ore, hanno evidenziato tutti gli effetti venefici.