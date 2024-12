Ilgiorno.it - Maestri italiani e il fascino delle Fiandre

Leggi su Ilgiorno.it

“Solo una questione di luce. L’Italia e iltra Quattro e Cinquecento” è la mostra che la Galleria Carlo Orsi ospiterà sino al prossimo 31 gennaio in Via Bagutta, 14. L’esposizione presenta una raffinata selezione di tavole di un gruppo di artisti, legati tra di loro da una particolare attenzione all’arte fiamminga: Donato de’ Bardi con la Presentazione di Gesù al Tempio, opera cardine della pittura italiana della prima metà del Quattrocento; la maestosa tavola del Bergognone, Resurrezione di Cristo che è stata esposta al pubblico l’ultima volta nel 1998; due tavole recentemente scoperte del pittore lombardo Zanetto Bugatto raffiguranti i Santi Pietro e Paolo e, infine, “I quattro dottori della Chiesa” in una tavola di Antonio da Viterbo appartenuta ai principi del Drago a Roma.