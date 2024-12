Lapresse.it - M5S: Grillo, fatevi un altro simbolo, andate avanti

Leggi su Lapresse.it

Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Non c’è più niente, però vedere questoche ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Ha ragione l’eletta in Sardegna (Alessandra Todde, ndr), che ha detto: ‘Me ne frego di, faccio un, andiamo’. Bene, coraggio:un”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe, in una diretta social.