Lapresse.it - M5S, Grillo alla guida di un carro funebre: “Il Movimento è morto. Fatevi un altro simbolo, andate avanti”

Inizia con la sfilatadi unla diretta social di Beppeannunciata da ieri. “Beh, sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre”, le prime parole del garante e fondatore del. “Siete diventati un partito che segue un Oz (Giuseppe Conte ndr), di gente che non riconosco più – accusa– Io scompaio in funzione dei due mandati. Venti domande per coprirne tre, di mandare via me, di fare tre o quattro mandati e” il quesito “sul presidente”.“Non c’è più niente, però vedere questoche ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone, vederlo rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio”, prosegue il garante del, che poi aggiunge: “Ha ragione l’eletta in Sardegna (Alessandra Todde, ndr), che ha detto: ‘Me ne frego di, faccio un, andiamo’.