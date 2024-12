Lapresse.it - M5S: Grillo a iscritti, andate a votare o per funghi, non vi conosco più

Milano, 3 dic. (LaPresse) – “Voise avete voglia sennòper, cercate di prendere una bella decisione, io non mi offendo. Non vineanche più, quindi capisco la vostra decisione”. Così il fondatore e garante del M5S, Beppe, in una diretta social, rivolto aglia proposito delle nuove votazioni nell’ambito dell’assemblea costituente del Movimento in programma dal 5 all’8 dicembre.