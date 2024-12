Ilgiorno.it - Lutto nella comunità medica. Addio Gattinoni, Ambrogino d’Oro

italiana che perde Lucianofoto), luminare dell’anestesia e rianimazione, guest professor all’università di Göttingen in Germania, morto all’età di 79 anni. Lo ricorda con "profondo dolore" la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), di cuiè stato presidente dal 2006 al 2009 e socio onorario dal 2022.è stato professore ordinario di Anestesia e Rianimazione all’Università degli Studi di Milano dal 1994. Come direttore della Prima Scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione dell’ateneo e del Dipartimento di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore presso la Fondazione Irccs Policlinico "ha formato generazioni di anestesisti-rianimatori, trasmettendo loro non solo competenze tecniche, ma anche la passione per la ricerca e l’innovazione", sottolinea la Siaarti.