Calcionews24.com - Lucca Udinese, i bianconeri hanno preso una decisione per gennaio. Possibile cessione a quella big?

Leggi su Calcionews24.com

, unadifficile in vista di. Inonintenzione di fare sconti per l’attaccante: le ultime novità Come ricorda Tuttosport, il calciomercato Juve sta valutando il presentarsi di eventuali occasioni in vista diper puntellare il proprio reparto offensivo. Tra i nomi tenuti sotto controllo c’è sempre quello di Lorenzodell’. Il centravanti è .