L’opposizione va all’attacco | Salviamo il campo di via Casola

Sport e degrado: il gruppo Pd interviene sulsportivo comunale di viaa Marina di Massa, frequentato da centinaia di ragazzi che amano fare sport: "La struttura versa in uno stato di evidente degrado e in una condizione decisamente inaccettabile. Gli spogliatoi presentano tubazioni guaste, la caldaia è fuori uso e all’ingresso del, in uno spazio recintato e schermato da un telo, sono abbandonati decine di sacchi neri contenenti immondizia. Ormai da troppi anni, anche suldi calcio di Marina di Massa, al pari di altre strutture sportive della città come quella di Turano è calata una colpevole disattenzione da parte delle amministrazioni Persiani". E prosegue: "Dopo avere fatto trascorrere anni senza adeguati interventi di controllo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, dopo non avere dato seguito all’esito del primo bando per la gestione deldi Turano (vicenda a dir poco anomala) oggi, l’amministrazione immagina che a sostenere i costi degli interventi necessari per la riqualificazione strutturale dei due campi sportivi debbano o possano essere società e/o associazioni sportive che, in cambio, vedranno loro riconosciuta la possibilità di gestire quelle strutture per molti anni.