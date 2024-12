Logistica Trans eu Group Italia | Offriamo tecnologia per ottimizzare flussi logistici

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Siamo una società polacca, nata vent'anni fa, che offreper l'ottimizzazione deinel mondo del trasporto, soprattutto su gomma. Oggi siamo in Alis in quanto facciamo parte del gruppo direttivo dell’associazione. Per noi è importante partecipare a questo evento anche perché stiamo sviluppando diversi progetti tecnologici per l'ottimizzazione dei