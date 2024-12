LIVE – Milano-Zawierce | gironi Champions League maschile 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per il terzo turno della Pool C della Cev2024/di. Gli uomini di Roberto Piazza vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la terza vittoria e salire al primo posto della classifica. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i polacchi di coach Michal Winiarski, reduci da due netti successi e ancora a punteggio pieno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.45 di martedì 3 dicembre all’E-Work Arena di Busto Arsizio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita tra Allianzed Aluran CMC Wartadella massima competizione continentale per club di pallavoloaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.