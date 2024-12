Quotidiano.net - L'ex ministro della Difesa di Israele, 'pulizia etnica a Gaza'

Hanno provocato reazioni e accese polemiche inle dichiarazioni di sabato scorso a Democracy tv dell'exed ex capo di stato maggiore Moshe Yaalon, secondo cui il Paese ha portato avanti una "" nel nordStriscia di, respingendo inoltre la definizione dell'l'Idf come "esercito più morale del mondo" a causa "dell'interferenza dei politici, che stanno corrompendo l'esercito". Yaalon, intervistato da Channel 12 due giorni fa, ha detto che non si scuserà per i suoi commenti e anzi ha rincarato: "La mia valutazione diè accurata, dato che i ministri del governo parlano di come la Striscia sarà ripulita dagli arabi". Il Likud è insorto contro l'ex generale accusandolo di aver perso da tempo la bussola, e affermando che le sue parole sono "un regalo alla Corte penale internazionale dell'Aja e agli anti-israeliani".