Imolaoggi.it - Le ultime dichiarazioni di Zelensky

Leggi su Imolaoggi.it

UCRAINA – Ledel presidente“Le perdite delle forze armate ucraine sono molto inferiori agli 80mila uomini di cui scrivono i media americani”. Inoltre: Le forze armate russe sparano ai loro soldati se si ritirano; Per noi la cosa principale è preservare la vita delle persone, non i territori, ma non lasceremo.