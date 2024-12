Lanazione.it - Le feste si avvicinano, arriva anche lo speciale gioco di Natale

Babbo, impersonato dall’ormai noto Remo Rossi di Careggine, che con la sua fisionomia perfetta non necessita di alcun trucco, èto a Castelnuovo nella sua casa-ufficio all’interno del Christmas Village in piazza Duomo, nel centro storico. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, continua il suo impegno in questi mesi per incentivare gli acquisti nei negozi associati seguendolo slogan di Confcommercio: "Io compro sotto casa perché mi sento a casa". E’ iniziatoildi. Gli acquisti effettuati nei negozi aderenti all’associazione saranno validi per l’atteso. Tantissimi premi in palio, ben 126 ma ancora in crescita, offerti dai negozianti di Castelnuovo per chi farà spese nel capoluogo. Come si gioca? Sono necessari tre scontrini del valore superiore a 20 euro per avere diritto, nelle giornate del 21 e 22 dicembre dalle 15,30 nel villaggio di Babbo, a un giro della ruota della fortuna, il grande evento conclusivo dela Castelnuovo.