Sbircialanotizia.it - Lazio-Inter verrà trasmessa gratis da Dazn: cosa sapere

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il big match del prossimo 16 dicembre rientra nell'offerta della piattaforma, che lo diffonderà in chiaro per 2 milioni di utentiin direttasu. Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, la piattaforma ha svelato che trasmetteràanche il big match tradi lunedì 16 dicembre (calcio .