Ilgiorno.it - Lavori stradali in corso. Cambio della viabilità per quattro mesi

Leggi su Ilgiorno.it

per consentire agli operai di proseguire con ilungo via Marconi (angolo Ss 494). Interventi lunghi che dureranno circa. Ecco le modifiche per i guidatori: per raggiungere Milano, direzione Bisceglie, il perè regolare fino a viale Leonardo Da Vinci, poi, sarà vietata la svolta a sinistra su via Marcone (alla prima rotatoria), proseguendo sempre lungo viale Da Vinci. Cambiamenti anche per ladei mezzi del trasporto pubblico: in questi centoventi giorni di, in sostituzione delle fermate poste sul tragitto interdetto, è istituita una fermata provvisoria (direzione Milano, sempre verso Bisceglie M1) in viale Leonardo da Vinci all’altezza del civico 169, dopo Via Metastasio (di fronte al negozio Aemme Calzature).